FİSKOS

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi

16 Temmuz 2017 Pazar, 09:19:15

  • 1 Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi
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    Tuba Büyüküstün, ikizleri Toprak ve Maya’nın babası, altı yıllık eşi Onur Saylak’la evliliğini 5 Haziran’da noktalamıştı.

  • 2 Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, güzel oyuncunun adı boşandıktan hemen sonra işletmeci Umut Evirgen’le anılmaya başlamıştı. 

  • 3 Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi
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    Evirgen’in 22 Haziran’da tutuklanmasıyla yolları ayrılan ikiliden Büyüküstün’ün yaklaşık 1 aydır Metris F tipi cezaevinde tutuklu olan işletmeciyi cezaevinde ziyaret etmek istediği ortaya çıktı.

  • 4 Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi
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    17 Temmuz’da hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Evirgen’in, ünlü oyuncunun talebini, “Beni burada böyle görmeni istemiyorum” diyerek reddettiği öğrenildi. 

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  • 5 Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi
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