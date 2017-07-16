FİSKOS

Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti

16 Temmuz 2017 Pazar, 12:11:07

  • 1 Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti
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    Metin Hara ile dudak dudağa görüntülendikten sonra Türkiye'nin magazin gündemini etkisi altına alan Adriana Lima fırtınası, süper modelin Atatürk Havalimanı'ndan Miami'ye tek başına uçmasıyla şimdilik sona erdi.

  • 2 Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti
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    Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Türk sevgilisi Metin Hara ile 'birlikteliği'yle gündeme gelen dünyaca ünlü model Adriana Lima Türkiye'den ayrıldı. 

  • 3 Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti
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    Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Miami'ye uçan Adriana Lima Atatürk Havalimanı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. 

  • 4 Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti
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    İngilizce olarak Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Lima, kendi telefonuyla gazetecileri çekti. Sevgilisini uğurlamak için havalimanına gelen Metin Hara'nın ise terminale giriş yapmadan kapıda vedalaştığı öğrenildi.

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  • 5 Adriana Lima, ABD'ye yalnız gitti
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    Metin Hara ile Adriana Lima'nın birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, 'reklam birlikteliği mi yoksa gerçekten aşk mı' tartışmalarının da fitilini ateşlemişti.

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