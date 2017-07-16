Metin Hara ile dudak dudağa görüntülendikten sonra Türkiye'nin magazin gündemini etkisi altına alan Adriana Lima fırtınası, süper modelin Atatürk Havalimanı'ndan Miami'ye tek başına uçmasıyla şimdilik sona erdi.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Türk sevgilisi Metin Hara ile 'birlikteliği'yle gündeme gelen dünyaca ünlü model Adriana Lima Türkiye'den ayrıldı.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Miami'ye uçan Adriana Lima Atatürk Havalimanı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
İngilizce olarak Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Lima, kendi telefonuyla gazetecileri çekti. Sevgilisini uğurlamak için havalimanına gelen Metin Hara'nın ise terminale giriş yapmadan kapıda vedalaştığı öğrenildi.
Metin Hara ile Adriana Lima'nın birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, 'reklam birlikteliği mi yoksa gerçekten aşk mı' tartışmalarının da fitilini ateşlemişti.