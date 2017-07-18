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Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek " Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tevsiye ederim" dedi.