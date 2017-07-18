FİSKOS

Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti

18 Temmuz 2017 Salı, 14:43:59

  • 1 Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti
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    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıkladı.

  • 2 Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti
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    Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz,  paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek " Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tevsiye ederim" dedi.

  • 3 Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti
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    Yılmaz'ın açıklamasından sonra yakın arkadaşı Ozan Güven de, "Ne yazsan olmuyor. En iyisi kullanmamak. Elveda Twitter..." notuyla sosyal medyaya veda ettiğini duyurdu.

  • 4 Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti
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  • 5 Cem Yılmaz ve Ozan Güven veda etti
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YORUMLAR 9
  • Misafir 43 dakika önce
    çokta tın
  • Misafir 50 dakika önce
    bence senin gibi birinin olmaması bizleri sevindirdi.
  • Misafir 51 dakika önce
    Helal olsun abime
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