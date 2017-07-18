Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıkladı.
Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek " Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tevsiye ederim" dedi.
Yılmaz'ın açıklamasından sonra yakın arkadaşı Ozan Güven de, "Ne yazsan olmuyor. En iyisi kullanmamak. Elveda Twitter..." notuyla sosyal medyaya veda ettiğini duyurdu.