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Gelini Beren Saat’le aralarının açık olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Serpil Doğulu, “Beren çok şeker biri, ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz, ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok” dedi.