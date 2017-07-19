FİSKOS

Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:45:12

  • 1 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?
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    Serpil Doğulu, kızı Canan Doğulu ve damadı Emre Özdemir’le Bodrum’da tatil yapıyor. Doğulu, önceki gün Türkbükü Mavi Otel’de görüntülendi. Torunuyla ilgilenen Doğulu, muhabirlerle de sohbet etti.

  • 2 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?
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    Gelini Beren Saat’le aralarının açık olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Serpil Doğulu, “Beren çok şeker biri, ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz, ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok” dedi.

  • 3 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?
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    Serpil Doğulu, “Beren Hanım bebek sahibi olacak mı” sorusuna ise, “İnşallah o iyi haberi bekliyoruz” diye yanıt verdi. 

  • 4 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?
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  • 5 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası açık mı?
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