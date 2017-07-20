Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından Sözcü’ye konuştu.

Eşref Kolçak telefonda hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"YAVRUM ÇOK ERKEN GİTTİ"

"Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler.''

HARUN KOLÇAK'IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak’ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye’den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik’te Gemlik Mezarlığı’nda defnedilecek.”

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