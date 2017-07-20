Yeniden barışan Gamze Özçelik’le Uğur Pektaş, oğullarıyla tatile çıktı. Barışmanın ilk fotoğrafını da eski eşlerin hayranları çekip paylaştı.
Takvim'de yer alan habere göre, oyuncu Gamze Özçelik'le eski eşi Uğur Pektaş, "Aşk yeniden" dedi. 2008 yılında Büyükada'daki nikahla gizlice evlenen ikili, oğulları Murathan'a rağmen 2012'de boşanmıştı.
Birkaç aydır görüştükleri ve yeniden evlenecekleri konuşulan ikili, barışmanın şerefine tatile çıktı. Oğullarıyla önceki gün Çanakkale'ye giden oyuncu çiftin bu barışma tatili de instagram'daki hayran sayfaları aracılığıyla günyüzüne çıktı.