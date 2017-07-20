FİSKOS

Gamze Özçelik - Uğur Pektaş tatile çıktı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 11:40:41

  • 1 Gamze Özçelik - Uğur Pektaş tatile çıktı
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    Yeniden barışan Gamze Özçelik’le Uğur Pektaş, oğullarıyla tatile çıktı. Barışmanın ilk fotoğrafını da eski eşlerin hayranları çekip paylaştı.

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    Takvim'de yer alan habere göre, oyuncu Gamze Özçelik'le eski eşi Uğur Pektaş, "Aşk yeniden" dedi. 2008 yılında Büyükada'daki nikahla gizlice evlenen ikili, oğulları Murathan'a rağmen 2012'de boşanmıştı.

  • 3 Gamze Özçelik - Uğur Pektaş tatile çıktı
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    Birkaç aydır görüştükleri ve yeniden evlenecekleri konuşulan ikili, barışmanın şerefine tatile çıktı. Oğullarıyla önceki gün Çanakkale'ye giden oyuncu çiftin bu barışma tatili de instagram'daki hayran sayfaları aracılığıyla günyüzüne çıktı.

  • 4 Gamze Özçelik - Uğur Pektaş tatile çıktı
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  • 5 Gamze Özçelik - Uğur Pektaş tatile çıktı
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