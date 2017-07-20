3 | 21

Birkaç aydır görüştükleri ve yeniden evlenecekleri konuşulan ikili, barışmanın şerefine tatile çıktı. Oğullarıyla önceki gün Çanakkale'ye giden oyuncu çiftin bu barışma tatili de instagram'daki hayran sayfaları aracılığıyla günyüzüne çıktı.