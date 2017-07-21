FİSKOS

İrem Derici ile Lider Şahin barıştı

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:39:16

  • 1 İrem Derici ile Lider Şahin barıştı
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    Popçu İrem Derici 1 yıldır aşk yaşadığı Lider Şahin’den geçen Haziran’da ayrılmıştı.

  • 2 İrem Derici ile Lider Şahin barıştı
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    Posta'nın haberine göre, İrem Derici albüm, konser, ve televizyon programı nedeniyle yoğun tempoda çalışınca sevgilisine vakit ayıramamış, bu da ilişkiyi tüketmişti.

  • 3 İrem Derici ile Lider Şahin barıştı
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    İrem Derici ayrılık sonrası “Hayatımın en güzel bir yılını geçirdim, teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.

  • 4 İrem Derici ile Lider Şahin barıştı
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    Lider Şahin de bir hafta önce “Zor günler geçiriyorum. Ayrılık benim için hiç kolay değil” diyerek, barış sinyali vermişti. Eski sevgililer ayrılığa 1 ay dayanabildi.

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  • 5 İrem Derici ile Lider Şahin barıştı
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    BARIŞIN ŞEREFİNE TATİLE ÇIKTILAR

    Birbirlerine ikinci kez şans daha tanıdılar. Çift önceki gün tatil için Karadağ’a gitti. İrem Derici’yi bir hayranı cep telefonu ile ‘Podgorica Havalimanı’nda sevgilisi Lider ile görüntüledi.

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