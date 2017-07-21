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BARIŞIN ŞEREFİNE TATİLE ÇIKTILAR

Birbirlerine ikinci kez şans daha tanıdılar. Çift önceki gün tatil için Karadağ’a gitti. İrem Derici’yi bir hayranı cep telefonu ile ‘Podgorica Havalimanı’nda sevgilisi Lider ile görüntüledi.