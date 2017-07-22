4 | 9

İki çocuk annesi Akkuş’un bir röportajında söylediği “Bence Ebru Şallı eşimin mal varlığı için onunla birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz. Ancak ne yazık ki Uğur’un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor” sözleri dikkati çekmişti.