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Ebru Şallı'ya büyük şok!

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:32:56

  • 1 Ebru Şallı'ya büyük şok!
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    Ebru Şallı, evli sevgilisi Uğur Akkuş için “Eşinden 3 yıldır boşanmaya çalışıyor, açılmış davaların hepsini gördüm” demişti. Ünlü modelin bu sözleri üzerine 10 yıllık eş Gonca Akkuş harekete geçti.

  • 2 Ebru Şallı'ya büyük şok!
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    Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Akkuş, avukatına talimat vererek, evli olduğunu bilerek eşiyle aşk yaşayan Şallı’ya da dava açılmasını istedi. Avukat Ayşegül Topdemir’in Şallı’ya tazminat davası açacağı öğrenildi.

  • 3 Ebru Şallı'ya büyük şok!
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    Çok üzgün olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, “İki kez boşanma davası açmıştım ama barıştık. Şu an darp dışında süren bir davamız yok. Ama yeni davalar açacağız” dedi.

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    İki çocuk annesi Akkuş’un bir röportajında söylediği “Bence Ebru Şallı eşimin mal varlığı için onunla birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz. Ancak ne yazık ki Uğur’un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor” sözleri dikkati çekmişti.

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  • 5 Ebru Şallı'ya büyük şok!
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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    iki kadın birbirine düşmüş adam bir sürü iş karıştırmış tık ses yok
  • Misafir 22 dakika önce
    Gönül yazar a benzemiş
  • Misafir 25 dakika önce
    bütün derdimiz ebru şallıydı
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