FİSKOS

Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap

23 Temmuz 2017 Pazar, 15:26:29

  • 1 Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap
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    Alişan'ın 'Herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim' sözlerine nişanlısı Eda Erol, bu fotoğraflarla cevap verdi.

  • 2 Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap
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    Kasım ayında nikah masasına oturacak çiftten Alişan'ın verdiği röportajda, "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" dedi.

  • 3 Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap
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    Ünlü şarkıcının bu sözlerinden sonra nişanlısı Eda Erol, sosyal medya hesabından alımlı ve havalı pozlar paylaştı. Ancak Erol bir süre sonra bu fotoğrafları sildi.

  • 4 Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap
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  • 5 Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap
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