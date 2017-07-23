Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap

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Kasım ayında nikah masasına oturacak çiftten Alişan'ın verdiği röportajda, "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" dedi.