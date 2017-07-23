Eda Erol'dan Alişan'a fotoğraflı cevap

Alişan'ın 'Herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim' sözlerine nişanlısı Eda Erol, bu fotoğraflarla cevap verdi.
Kasım ayında nikah masasına oturacak çiftten Alişan'ın verdiği röportajda, "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" dedi.
Ünlü şarkıcının bu sözlerinden sonra nişanlısı Eda Erol, sosyal medya hesabından alımlı ve havalı pozlar paylaştı. Ancak Erol bir süre sonra bu fotoğrafları sildi.