FİSKOS

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:08:09

  • 1 Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!
    1 | 9

    Oyuncu Onur Saylak, 2011 yılında Tuba Büyüküstün ile nikah masasına oturmuş, çift ikiz kızlarına rağmen haziran ayında boşanmıştı.

  • 2 Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!
    2 | 9

    Eski eşini yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmin galasına çağırmayan Onur Saylak'tan şaşırtan bir hamle daha geldi. Saylak, 6 yıllık eski eşini takipten çıkardı.

  • 3 Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!
    3 | 9

    Saylak, ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte tatile çıktı. Saylak'ın kendi sosyal medya hesabından "Es rüzgar es" notuyla paylaştığı fotoğraf, Saylak'ın takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

  • 4 Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!
    4 | 9
    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!
    5 | 9
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000