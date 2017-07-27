Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü sildi!

Oyuncu Onur Saylak, 2011 yılında Tuba Büyüküstün ile nikah masasına oturmuş, çift ikiz kızlarına rağmen haziran ayında boşanmıştı.
Eski eşini yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmin galasına çağırmayan Onur Saylak'tan şaşırtan bir hamle daha geldi. Saylak, 6 yıllık eski eşini takipten çıkardı.
Saylak, ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte tatile çıktı. Saylak'ın kendi sosyal medya hesabından "Es rüzgar es" notuyla paylaştığı fotoğraf, Saylak'ın takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.