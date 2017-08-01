Cem Yılmaz sosyal medya yeminini bozdu

Cem Yılmaz'ın sosyal medya sessizliği 14 gün sürdü. Sosyal medyadan Arif V 2016 filminin sponsoru olan firmaya teşekkür eden Yılmaz'ın Instagram paylaşımlarını yoruma kapatması dikkat çekti.

18 Temmuz'da sosyal medyadan paylaşım yapmayı bıraktığını açıklayan Cem Yılmaz, 14 gün sonra sessizliğini bozdu. Yılmaz bugün önce Twitter hesabından filmin bir sponsoruyla ilgili paylaşım yaptı. Instagram hesabından da önce filmin bir sponsoruyla ilgili mesaj yayınlayan ünlü komedyen daha sonra ise "Repo" notuyla tekneden fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Yılmaz'ın bu kez gönderilerini yoruma kapatması ise dikkat çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 18 Temmuz'da sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıklamıştı. Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek " Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tavsiye ederim" demişti. Cem Yılmaz'ın ardından yakın arkadaşı Ozan Güven de sosyal medyayı bıraktığını duyurmuştu.