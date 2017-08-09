FİSKOS

Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:45:57

  • 1 Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan
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    Oyuncu Kerem Bürsin ile İzzet Özilhan, Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan aracılığı ile tanışmış, geçtiğimiz aylarda birlikte Bodrum tatiline çıkmıştı.

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    Dalış ve boks gibi ortak zevklere sahip olan Kerem Bürsin ile İzzet Özilhan dostluğu ilerletti.İkili, dalış için bir araya gelmeye başladı.

  • 3 Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan
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    Posta'nın haberine göre; Dünyanın birçok yerinde profesyonel olarak dalan İzzet Özilhan bu spora gönül veren Kerem Bürsin’e zaman zaman hocalık da yaptı.

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  • 4 Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan
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    Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Özilhan çiftinin teknelerinde tatil yapmış, çiftin romantik anları objektife böyle yansımıştı...

  • 5 Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan
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