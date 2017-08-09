Kerem Bürsin'in hocası İzzet Özilhan

Oyuncu Kerem Bürsin ile İzzet Özilhan, Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan aracılığı ile tanışmış, geçtiğimiz aylarda birlikte Bodrum tatiline çıkmıştı.
Dalış ve boks gibi ortak zevklere sahip olan Kerem Bürsin ile İzzet Özilhan dostluğu ilerletti.İkili, dalış için bir araya gelmeye başladı.
Posta'nın haberine göre; Dünyanın birçok yerinde profesyonel olarak dalan İzzet Özilhan bu spora gönül veren Kerem Bürsin’e zaman zaman hocalık da yaptı.
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Özilhan çiftinin teknelerinde tatil yapmış, çiftin romantik anları objektife böyle yansımıştı...