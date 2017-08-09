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Dün şöyle bir video göndermiş bir arkadaşım .. Elimde maydanozlu suyum bunu bir magazin programı 45 dakikalık klip yapmış .. Şöyle içti böyle içti gerçek miydi içindeki maydanozlar yoksa baska bir ot mu vardı? İnanılır gibi değil! Türkiye'de bu mu habercilik? Bu mu magazin? Bu mu gerçek haber? Susarım, konuşmam ertesi gün bir kötü habere hazır uyanman gerekir!