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Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:07:52

  • 1 Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?
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    Aşk hayatında da aradığı mutluluğu bulamayan Ebru Şallı, Bodrum'da birlikte tatil yaptığı sevgilisinin evli çıkmasıyla bir kez daha manşetlere taşındı.

  • 2 Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?
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    Şallı, dün de sosyal medya hesabında paylaştığı photoshop'lu fotoğrafından sonra alay konusu oldu ve binlerce eleştiri aldı.

  • 3 Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?
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    Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sessizliğini koruyan Ebru Şallı, sonunda isyan etti. Ünlü model "Köprüden mi atlayayım, bunu mu istiyorsunuz?" dedi.

     

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  • 4 Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?
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    "DEN ÖLDÜRME, YOK ETME PEŞİNDESİNİZ!"

    İşte Ebru Şallı'nın isyanı:
    "Günaydınnnn. İçimden geldi, yazıyorum! Cidden günlerdir hakkımda çıkan bir takım haberlere inanmakta güçlük çekiyorum. 20 yılı aşkın bu sektörde biri olarak şaşkınım ve üzgünüm! Bana yıllardır makyaj yapan arkadaşıma yorum yazdım süpersin yaaa ve alkış .. Beğendim hepsi bu.. Ablamın kızı Buse'mizi evlendiriyoruz, ona da makyaj yapacak sıra sizinkine de geliyor dedi.. Ve bitti! 3 gündür gündem Ebru evleniyor! 

  • 5 Ebru Şallı: Ne yapayım, köprüden mi atlayayım?
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    Yok kendini zayıflatıyor, kapılar yamulmuş yok kapı kulbu ters duruyor, 2 gündür Türkiye'nin tek gündemi! Buyrun ! Yok mayomun üzerinde flamingo varmış, pelikan yazmışım yok pelikanmışta flamingo yazılmış, gündem bu yazılıyor çiziliyor! 

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