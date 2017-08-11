Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj

4 | 7

7 yıl sonra ilk defa sesini duyabildim... Kaç defa yalvardım sağlığın için... her ameliyatında nefesimizi tutup bekledik ailece... Çok şey öğrendik, ağladık, sevindik, çalıştık, uyumadık... hep sevdik! 15 koca yıl... tam 'gücüm bitti' dediğim yerlerde sen bize güç verdin yeniden... Biliyorum bir gün pişirdiğim bir yemeği yiyebileceksin! Bak bugün bu yazdıklarımı okuyabiliyorsun... Seni seviyorum bebeğim Yeni yaşın kutlu olsun!"