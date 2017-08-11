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Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:06:17

  • 1 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj
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    1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 15 yaşına basan oğlu Daniel De Vries'ın doğum gününü Instagram sayfasına yazdığı duygusal bir mesajla kutladı.

  • 2 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj
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    Oğlu için hazırladığı süpriz partinin fotoğraflarını sayfasında paylaşan Özlem Kaymaz, altına şu notu düştü:

  • 3 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj
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    "Satırlara sığdırmak zor duygularımızı... Yıllar önce 10 Ağustos'ta hiç bilinmeyen, zorlu olacağını tahmin ettiğimiz bir yola çıktık seninle tanışıp bir öpücük kondurup iyi şanslar dilediğim anda... 3 ay sonra kucağıma alabildim... kablolar arasından öptüm kokladım, 1 yıl sonra evimize , yatağına getirebildim... 

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  • 4 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj
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    7 yıl sonra ilk defa sesini duyabildim... Kaç defa yalvardım sağlığın için... her ameliyatında nefesimizi tutup bekledik ailece... Çok şey öğrendik, ağladık, sevindik, çalıştık, uyumadık... hep sevdik! 15 koca yıl... tam 'gücüm bitti' dediğim yerlerde sen bize güç verdin yeniden... Biliyorum bir gün pişirdiğim bir yemeği yiyebileceksin! Bak bugün bu yazdıklarımı okuyabiliyorsun... Seni seviyorum bebeğim Yeni yaşın kutlu olsun!"

  • 5 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj
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    * Özlem Kaymaz'ın 2002 doğumlu oğlu Daniel, Nager sendromu ile dünyaya geldi ve 15 yılda sayısız ameliyat geçirdi.

     

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