Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'dan oğluna duygusal mesaj

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 15 yaşına basan oğlu Daniel De Vries'ın doğum gününü Instagram sayfasına yazdığı duygusal bir mesajla kutladı.
Oğlu için hazırladığı süpriz partinin fotoğraflarını sayfasında paylaşan Özlem Kaymaz, altına şu notu düştü:
"Satırlara sığdırmak zor duygularımızı... Yıllar önce 10 Ağustos'ta hiç bilinmeyen, zorlu olacağını tahmin ettiğimiz bir yola çıktık seninle tanışıp bir öpücük kondurup iyi şanslar dilediğim anda... 3 ay sonra kucağıma alabildim... kablolar arasından öptüm kokladım, 1 yıl sonra evimize , yatağına getirebildim...
7 yıl sonra ilk defa sesini duyabildim... Kaç defa yalvardım sağlığın için... her ameliyatında nefesimizi tutup bekledik ailece... Çok şey öğrendik, ağladık, sevindik, çalıştık, uyumadık... hep sevdik! 15 koca yıl... tam 'gücüm bitti' dediğim yerlerde sen bize güç verdin yeniden... Biliyorum bir gün pişirdiğim bir yemeği yiyebileceksin! Bak bugün bu yazdıklarımı okuyabiliyorsun... Seni seviyorum bebeğim Yeni yaşın kutlu olsun!"
* Özlem Kaymaz'ın 2002 doğumlu oğlu Daniel, Nager sendromu ile dünyaya geldi ve 15 yılda sayısız ameliyat geçirdi.