Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde düzenlenen Karasu Yaz Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, 'Sen olsan bari' şarkısının izlenme sayısının yalan olduğu iddialarını cevap vererek, "Yalanla yapılacak olsa buyursunlar 80 milyon yapsınlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, Karasu Yaz Festivali'nin son gününde genç pop yıldızı Aleyna Tilki konser verdi. Aleyna Tilki son günlerde çok ilgi gören 'Sen olsan bari' şarkısı ve diğer şarkılarını seslendirdiği gecede sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılanlar Aleyna Tilki'nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Aleyna Tilki video paylaşım sitesinde 'Sen olsan bari' şarkısının 2 haftada 80 milyon kez tıklanmasının yalan olduğu iddialarına cevap vererek, "2 hafta oldu daha ve 80 milyon görüntülenme aldık. Tabi ki bize laf söyleyenler olacaktır ama bu yalanla yapılacak olsa buyursun yapsınlar, 80 milyon yapsınlar. Buyursunlar 300 milyonluk klip olsun. Buyursunlar yapsınlar o zaman da bir 'sen olsan bari' de dinleyelim" diye konuştu.

ALEYNA TİLKİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Aleyna Tilki amcasının düğünü için gittiği memleketi Konya'da düğün öncesi babaannesinin anne ve babasını, yani büyük dedesi ve ninesini de ziyaret etti. Aleyna, Instagram'da paylaştığı pozun altına ''Yaşayan tarih'' diye yazdı. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;