FİSKOS

"İdeal ayrılık böyle olmalı"

20 Ağustos 2017 Pazar, 09:27:48

HT MASA ekibi, boşanacakları iddialarını sürekli yalanlayan Merve BoluğurMurat Dalkılıç çiftinin ayrılık kararını ve ünlü popçunun romantik mesajını masaya yatırdı

  • 1 "İdeal ayrılık böyle olmalı"
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    HT MASA ekibi bu hafta Murat Dalkılıç-Merve Boluğur çiftinin ayrılmasını, Demet Akalın’ın haciz haberlerinin ardından canlı yayında isyan etmesini, Emre Altuğ’un “Ticarete girmek hayatımın hatasıydı” açıklamasını, Sibel Can’ın meşhur ‘balkon pozu’nu tekrarlamasını ve Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çiftinin ilk kez görüntülenmesini masaya yatırdı

  • 2 "İdeal ayrılık böyle olmalı"
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    Merve Boluğur-Murat Dalkılıç ilişkisinde ipler koptu. Bir süredir isimleri ayrılık haberleriyle anılan çift, geçen hafta yine bir araya gelmemiş, Boluğur’un eşinin konser verdiği saatlerde yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti. Dalkılıç nihayet sosyal medyadan ayrılığı doğruladı. Bu ayrılık için neler söylersiniz?

  • 3 "İdeal ayrılık böyle olmalı"
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    İpek Durkal: Daha önce de bir ayrılık yaşamış, yeniden bir araya gelerek evlilik kararı almışlardı. Boşanma hakkında da son ana kadar kimseye bir şey söylemediler. Belki de o süreçte bir kez daha kurtarmaya çalışmışlardır. Murat’ın vedasını okurken ben bile üzüldüm.

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  • 4 "İdeal ayrılık böyle olmalı"
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    Oben Budak: Bazı evliliklerin flört dönemi daha ateşli geçiyor, yüzükler takılınca heyecan sönüveriyor. Murat çok içten bir mesaj yayınladı, konuyu uzatmadan, reklam topuna girmeden bitiriverdi. Her şeyi söylemiş, üzerine çıkacak bir şey bulamadım.

  • 5 "İdeal ayrılık böyle olmalı"
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    Kadir Kaymakçı: Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç’ın ayrılık dedikoduları ayyuka çıkmıştı, Murat’ın açıklamasıyla resmiyet kazandı. İkisi için de hayırlısı olsun ne diyelim... Ayrılıkları eline yüzüne bulaştırmamak, gereksiz polemiklerle sakız gibi sündürmemek, aptalca dizi-albüm PR’ı malzemesi yapmamak önemli! Umarım bunu başarırlar...

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