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İpek Durkal: Daha önce de bir ayrılık yaşamış, yeniden bir araya gelerek evlilik kararı almışlardı. Boşanma hakkında da son ana kadar kimseye bir şey söylemediler. Belki de o süreçte bir kez daha kurtarmaya çalışmışlardır. Murat’ın vedasını okurken ben bile üzüldüm.