Çetin Tekindor altı yıl aradan sonra beyaz perdeye dönüyor

Yönetmenliğini deneyimli rejisör Nihat Durak’ın üstlendiği, çekimleri Gelibolu’da yapılan ‘Babam’ filmiyle, usta aktör Çetin Tekindor altı yıllık bir aradan sonra sinema perdesine dönüyor.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, son olarak Çağan Irmak imzalı ‘Dedemin İnsanları’ filminde rol alan Tekindor’a filmde Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstengil ve Cezmi Baskın gibi oyuncular eşlik ediyor. ‘Babam’, iflasın eşiğindeki sardalya fabrikasını kurtarmaya uğraşan Yusuf Tunalı’nın hikâyesini anlatıyor.

"DOKUNAKLI BİR FİLM"

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Gelibolu’daki sette basın mensuplarının karşısına geçen filmin oyuncuları ve set ekibi, çekimlerin çok iyi geçtiğini söylerken, filmin oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil, “Toplumdan dışlanan mağdur insanların hayatlarını beyazperdeye aktardık” dedi. Yönetmen Nihat Durak ise projeyle ilgili “Dişe dokunur, dokunaklı bir film yaptık. İnsanların birbirlerine yabancılaşmasına karşı güzel bir duruş oldu” ifadelerini kullandı. ‘Babam’ ekim ayında vizyona girecek.