FİSKOS

Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:30:51

  • 1 Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi
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    Sağlıklı yaşama verdiği önemle bilinen sosyetenin ünlü simalarından Pınar Sabancı, yemeğinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

     

  • 2 Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi
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    Sabancı paylaşımının altına da "Zeytinyağlı taze fasulyeye bayılmayan var mı? Yoga sonrası lif, vitamin ve bitkisel protein kaynağı" notunu düştü.

  • 3 Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi
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    Bir takipçisi Pınar Sabancı'nın paylaşımına "O kadar zenginliğin paranın pulun içinde taze fasuıye mi yiyorsunuz? Maşallah... Yanına da B.m'den yoğurt alın,iyi gider." yorumunu yaptı.

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  • 4 Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi
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    Sabancı'dan ise yanıt gecikmedi: Gıdaları bile parasına göre seçiyorsanız algıda büyük sıkıntı var demektir. Her daim mevsim sebzeleri...

  • 5 Pınar Sabancı'ya 'neden fasulye yiyorsun' tepkisi
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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    niye ki zengin insanlar eve gidip altın külçeyi sote yapıp mı yiyiyor ne alakası var heralde kendisi çok fazla fasulye yemiş nefret etmiş fasulyeden :))
  • Misafir 18 dakika önce
    memlekette zengin düşmanlığı var..
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