Sağlıklı yaşama verdiği önemle bilinen sosyetenin ünlü simalarından Pınar Sabancı, yemeğinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Sabancı paylaşımının altına da "Zeytinyağlı taze fasulyeye bayılmayan var mı? Yoga sonrası lif, vitamin ve bitkisel protein kaynağı" notunu düştü.
Bir takipçisi Pınar Sabancı'nın paylaşımına "O kadar zenginliğin paranın pulun içinde taze fasuıye mi yiyorsunuz? Maşallah... Yanına da B.m'den yoğurt alın,iyi gider." yorumunu yaptı.
Sabancı'dan ise yanıt gecikmedi: Gıdaları bile parasına göre seçiyorsanız algıda büyük sıkıntı var demektir. Her daim mevsim sebzeleri...