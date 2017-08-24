Murat Başoğlu'nun çalışanları isyan etti

Kendisi gibi evli yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'yla yaşadığı ilişki ortaya çıkan Murat Başoğlu'na tepki yağıyor. Murat Başoğlu'nun kurucu ortaklarından biri olduğu olduğu “Body Project” eğitimcileri ve çalışanları sert bir açıklama ile Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu’nun kurumlarıyla hiçbir maddi ve manevi ilişkilerinin kalmadığını belirttiler.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Temmuz ayında ne yazık ki magazin gündeminde baş sıralarda yer alan ve kamunun gündemini haksız ve yersiz bir biçimde meşgul eden bir ALDATMA haberi, biz “Body Project” eğitimcileri ve çalışanlarını derinden üzmüştür.

​Toplumumuzun, neredeyse tüm değerlerini hiçe sayarak yaşanan ve hele spor dünyasında asla kabul edilemeyecek bu durumu şiddetle kınıyoruz. “AHLÂK” bir sporcunun en temel ilkesidir.

Bu düsturla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bir toplumun temel ihtiyacı olan spor konusunda sizlerin en yakınında ve hizmetinizde olacağımızı bildirir, (Hicapla) Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu’nun kurumumuzla hiçbir maddi ve manevi ilişkisi kalmadığını en samimi duygularımız ve saygıyla duyururuz.

Body Project Etiler Eğitmenleri"

Murat Başoğlu

Burcu Başoğlu Kabadayı