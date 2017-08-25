Uzun zamandır aşk yaşayan Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz kavga etti. Ünlü futbolcu sevgilisi Gamze Topuz ile yaşadığı kavganın tüm detaylarını anlattı.
Hürriyet'in haberine göre, bilinmeyen bir nedenle eğlendikleri mekanda tartışmaya başlayan ünlü çift, tartışmalarına Alaçatı sokaklarında da devam etti.
Çok sinirlenen ikili çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Bir çok kişinin gözü önünde gerçekleşen söz kavgası tarafların oradan ayrılmasıyla son buldu.
Yaşanan gerilimi anlatan Tümer Metin: 'Gamze ile sekiz ayda bir kez kavga ettik. Her çiftin ve her evde yaşayacağı sözlü bir kavgaydı. Hangimiz yaşamıyoruz ki. Sadece ünlü kişiler olmamız haber değeri katıyor. Şu anda barıştık bir sorun yok mutluyuz' dedi.