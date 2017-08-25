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Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:24:24

  • 1 Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti
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    Uzun zamandır aşk yaşayan Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz kavga etti. Ünlü futbolcu sevgilisi Gamze Topuz ile yaşadığı kavganın tüm detaylarını anlattı.

  • 2 Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti
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    Hürriyet'in haberine göre, bilinmeyen bir nedenle eğlendikleri mekanda tartışmaya başlayan ünlü çift, tartışmalarına Alaçatı sokaklarında da devam etti.

  • 3 Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti
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    Çok sinirlenen ikili çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Bir çok kişinin gözü önünde gerçekleşen söz kavgası tarafların oradan ayrılmasıyla son buldu.

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  • 4 Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti
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    Yaşanan gerilimi anlatan Tümer Metin:  'Gamze ile sekiz ayda bir kez kavga ettik. Her çiftin ve her evde yaşayacağı sözlü bir kavgaydı. Hangimiz yaşamıyoruz ki. Sadece ünlü kişiler olmamız haber değeri katıyor. Şu anda barıştık bir sorun yok mutluyuz' dedi.   

  • 5 Tümer Metin ile Gamze Topuz sokak ortasında kavga etti
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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
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