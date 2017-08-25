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Yaşanan gerilimi anlatan Tümer Metin: 'Gamze ile sekiz ayda bir kez kavga ettik. Her çiftin ve her evde yaşayacağı sözlü bir kavgaydı. Hangimiz yaşamıyoruz ki. Sadece ünlü kişiler olmamız haber değeri katıyor. Şu anda barıştık bir sorun yok mutluyuz' dedi.