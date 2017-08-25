Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı

Deniz Seki ve Faruk Salman'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Sürpriz kararı sosyal medyadan duyuran Seki, dün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre, nişanlısı Faruk Salman'la ayrılık kararı alan Deniz Seki, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.
Ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi boynundan çıkardı.
Gazetecilerin sorularını duymazdan gelen ünlü şarkıcı “Arkadaşlar çok acelem var uçağı kaçıracağım” diyerek oradan uzaklaştı.