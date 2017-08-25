FİSKOS

Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:27:22

  • 1 Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı
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    Deniz Seki ve Faruk Salman'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Sürpriz kararı sosyal medyadan duyuran Seki, dün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

  • 2 Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı
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    Hürriyet'in haberine göre, nişanlısı Faruk Salman'la ayrılık kararı alan Deniz Seki, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

  • 3 Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı
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    Ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi boynundan çıkardı. 

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  • 4 Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı
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    Gazetecilerin sorularını duymazdan gelen ünlü şarkıcı “Arkadaşlar çok acelem var uçağı kaçıracağım” diyerek oradan uzaklaştı.

     

  • 5 Deniz Seki, Faruk Salman'ın hediye ettiği kolyeyi çıkardı
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