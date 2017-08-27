Azra Akın ile Atakan Koru evlendi

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Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor. Balayını bir süre erteledik. İşlerin yoğunluğu" diye konuştu.



