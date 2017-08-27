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Azra Akın ile Atakan Koru evlendi

27 Ağustos 2017 Pazar, 00:13:34

Eski Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi

  • 1 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    DHA'nın haberine göre; 2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlendi. 

  • 2 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Düğünde davetlileri, kapıda Azra Akın'ın anne ve babası Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru'nun anne ve babası Seniye ve Ahmet Koru karşıladı.

  • 3 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Düğüne modacı Cemil İpekçi ve çok sayıda davetli katıldı. Azra Akın, Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinlikle düğüne geldi. Atakan Koru ise lacivert takım elbiseyi tercih etti. Çift, düğünden önce gazetecilere açıklama yaptı.

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  • 4 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Azra Akın ve Atakan Koru, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Azra Akın, gelinliğinin 2 aylık bir sürede Cemil İpekçi tarafından hazırlandığını ifade ederek, "Cemil benim için çok özel biri. Bizim birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. 

  • 5 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi. 

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