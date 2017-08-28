FİSKOS

Işın Karaca: Demet’le dostluğumu bitirdim

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:30:22

  • 1 Işın Karaca: Demet’le dostluğumu bitirdim
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     Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile Bodrum'da bir beachte görüntülendi.

     

  • 2 Işın Karaca: Demet’le dostluğumu bitirdim
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    Hürriyet'in haberine göre, Demet Akalın’la arasında soğuk rüzgarlar esen şarkıcı, sosyal medyada yazdığı “Mutsuz olabilirsin. Ama bana bulaştırmazsan olmaz mı” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

  • 3 Işın Karaca: Demet’le dostluğumu bitirdim
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    Bu paylaşıma “Ben düşmanıma yaşatmasın derim, birileri oh çeker!” yanıtını veren Akalın’ın alınganlık yaptığını söyleyen Karaca, "Alışveriş merkezinde gezerken gazeteciler fotoğrafımı çekti. O sırada bir kadın bana laf attı, ben de ona karşılık yazdım. Demet alıngan günündeymiş, yanlış anlamış” dedi. Karaca, “Ona verdiğim değerin karşılığını alamayınca dostluğu kesmeye karar verdim, bundan sonra merhaba merhaba” diye konuştu.

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