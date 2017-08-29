Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı

Olaylı şekilde boşanan Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti kötü günleri geride bıraktı. İkili, bayram tatilini geçirmek için oğulları Azur’la birlikte Londra’ya uçtu
AZUR TÜM BUZLARI ERİTTİ
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, masal gibi başlayan evlilikleri hakaret ve mal paylaşımı davalarıyla olaylı sona eren Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti geçmişe sünger çekti.
Oğulları Azur için görüşmeye devam eden ikili önceki gün ailece Londra’ya uçtu.
Erken saatlerde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gelen üçlüden Süalp’in keyfi fotoğrafları çekilince kaçtı.
Kucağında oğluyla objektiflere takılan ve yüzü gülen güzel oyuncu ise soruları yanıtsız bıraktı.