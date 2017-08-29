Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı

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AZUR TÜM BUZLARI ERİTTİ

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, masal gibi başlayan evlilikleri hakaret ve mal paylaşımı davalarıyla olaylı sona eren Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti geçmişe sünger çekti.