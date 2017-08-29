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Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı

29 Ağustos 2017 Salı, 10:14:07

  • 1 Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı
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    Olaylı şekilde boşanan Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti kötü günleri geride bıraktı. İkili, bayram tatilini geçirmek için oğulları Azur’la birlikte Londra’ya uçtu

  • 2 Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı
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    AZUR TÜM BUZLARI ERİTTİ

    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, masal gibi başlayan evlilikleri hakaret ve mal paylaşımı davalarıyla olaylı sona eren Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti geçmişe sünger çekti.

  • 3 Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı
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    Oğulları Azur için görüşmeye devam eden ikili önceki gün ailece Londra’ya uçtu. 

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  • 4 Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı
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    Erken saatlerde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gelen üçlüden Süalp’in keyfi fotoğrafları çekilince kaçtı. 

  • 5 Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in bayram kaçamağı
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    Kucağında oğluyla objektiflere takılan ve yüzü gülen güzel oyuncu ise soruları yanıtsız bıraktı. 

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