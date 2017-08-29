FİSKOS

Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

29 Ağustos 2017 Salı, 12:35:21

  • 1 Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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    Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı.Şaşmaz için, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreninde Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı ve annesi Safiye Saydam taziyeleri kabul etti. Adalı ve Saydam'ın üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

  • 2 Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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    Törene, Şaşmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

  • 3 Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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    "BU NASIL BİR ŞEY AKLIMIZ HAYALİMİZ ALMADI, HALA ŞOKTAYIM"

    10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, "Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bu güne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onlarında haberi yok. Hala şoktayım " diye konuştu.

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  • 4 Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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    "SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

    Yaşar Alptekin ise; "Sözün bittiği yer. Sonuçta vadesi dolan her insan vadesi dolduktan sonra burayı terk edecek. Ondan geldik ona gideceğiz. Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin onda Allah rahmet eylesin. Güzel bir oyuncuydu, güzel kalpli bir insandı Allah rahmet eylesin. Beklenmedik bir vefattı bu" şeklinde konuştu.

  • 5 Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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    "DENİLECEK BİR ŞEY YOK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

    Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, "Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 49 dakika önce
    guzel ınsan nur ıcınde yat mekanın cennet olsun
  • Misafir 1 saat önce
    iyiki cehennem var çok şükür. Vatan Şaşmaz rabbim sana gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşallah. Ailesine allah sabırı cemil eylesin.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin.Taksiratını affetsin
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