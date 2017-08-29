FİSKOS
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
29 Ağustos 2017 Salı, 12:35:21 | Güncelleme: 16:00:47
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Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı.Şaşmaz için, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreninde Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı ve annesi Safiye Saydam taziyeleri kabul etti. Adalı ve Saydam'ın üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
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Törene, Şaşmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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"BU NASIL BİR ŞEY AKLIMIZ HAYALİMİZ ALMADI, HALA ŞOKTAYIM"
10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, "Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bu güne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onlarında haberi yok. Hala şoktayım " diye konuştu.
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"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Yaşar Alptekin ise; "Sözün bittiği yer. Sonuçta vadesi dolan her insan vadesi dolduktan sonra burayı terk edecek. Ondan geldik ona gideceğiz. Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin onda Allah rahmet eylesin. Güzel bir oyuncuydu, güzel kalpli bir insandı Allah rahmet eylesin. Beklenmedik bir vefattı bu" şeklinde konuştu.
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"DENİLECEK BİR ŞEY YOK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, "Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.
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"ÇOK ÜZGÜNÜZ HEPİMİZ ŞOK OLDUK"
Tamer Karadağlı ise "Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz arkadaşımızdı. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.
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"VATAN, SAPKIN BİR İNSANIN KURBANI OLDU"
Vatan Şaşmaz'ı sapkın birinin kurban ettiğini dile getiren eski manken Tuğba Özay, "Çok üzgünüm, hepimiz çok sarsıldık. 3 gün öncesinde beraberdik. Eskileri yad ettik, baba olmak istediğini söyledi.
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Bana da dedi ki 'Tuğba 43 yaşındayım 60 yaşıma geldiğimde çocuğum ergen olacak, sen de elini çabuk tut' dedi. Vatan bu camiada değerleriyle yaşayan, yozlaşmamış, dejenere olmamış, saygın çok değerli bir insandı. Benim kanıma dokunuyor kardeşimin arkasından aslı astarı olmayan acımasızca sözler. Vatan öyle bir insan değil, Filiz Aker'in yeğeni Dora açıklama yaptı. Vatan sapkın bir insanın kurbanı oldu, başka hiçbir açıklaması yok" dedi.
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İzzet Yıldızhan, "Gerçekten çok üzücü bir olay. İkisi de insan, keşke olmasaydı. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz tabi, geçmişle ilgili aralarında bir ilişki olduğu. O gün odaya ne için gittiği. Cinsi bir münasebet olmadığı kesinlikle açık zaten sadece bir görüşmeye gidilmiş. Herhalde bu bir nezaket görüşmesiydi. Ben baktım, hanımefendi beşinci ayda kendi sitesinde bir yazı yazmış. Yani 27 Ağustosta birlikte öleceklerini yazmış. Benim çok samimi arkadaşımdı ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.
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Ömür Gedik, "Vatan ile sürekli 'insanlara, hayvanlara nasıl yardım edebiliriz' diye iyilik konuşurduk. Bazı insanların kalbinin güzelliği yüzüne yansır, o da öyle bir insandı. Ben bunları hiç hak ettiğini düşünmüyorum. Arkasından çıkan kötü niyetli haberlere de çok üzülüyorum" diye konuştu.
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Mustafa Ceceli, "En son 12 Haziran'da görüştük, çok fazla etkinlikte bir arada oluyorduk. İnanmakta güçlük çekiyorum hala. Çok hoşsohbet cana yakın biriydi, ahbaplığımız eskiye dayanır. Hepimizin başı sağolsun Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
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