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İdo Tatlıses'in yeni aşkı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:50:19

  • 1 İdo Tatlıses'in yeni aşkı
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    İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ve oğulları İdo ile Bodrum’da bir araya geldi. Bu özel tatilde aileye İdo’nun yeni sevgilisi de eşlik etti.

  • 2 İdo Tatlıses'in yeni aşkı
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    AİLEYE GİRDİ

    Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna, önceki gün Gündoğan’daki bir beachteydi. Çiftin sürpriz bir de misafiri vardı. Oğulları İdo’ya bu tatilde yeni kız arkadaşı eşlik etti. İdo Tatlıses, beach’te sevgilisini anne-babasıyla tanıştırdı.

  • 3 İdo Tatlıses'in yeni aşkı
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    ÖPMEYE DOYAMADI

    Ünlü türkücü ile Derya Tuna gün boyu gölgede oturmayı tercih ederken, İdo ile sevgilisi iskeleye geçti. Genç kızı omuzundan öpen, onlarca kare fotoğrafını çeken İdo, o sırada görüntülendiklerinden ise habersizdi.

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    YILLAR SONRA İLK TATİL

    İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık beraberlikten sonra yolunun ayrıldığı Derya Tuna, çok uzun aradan sonra ilk kez birlikte tatile çıktı. İkili, Bodrum’da yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Bu özel tatilde onlara oğulları İdo ile yeni kız arkadaşı da eşlik ediyor.

  • 5 İdo Tatlıses'in yeni aşkı
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