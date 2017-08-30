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AİLEYE GİRDİ

Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna, önceki gün Gündoğan’daki bir beachteydi. Çiftin sürpriz bir de misafiri vardı. Oğulları İdo’ya bu tatilde yeni kız arkadaşı eşlik etti. İdo Tatlıses, beach’te sevgilisini anne-babasıyla tanıştırdı.