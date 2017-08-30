İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ve oğulları İdo ile Bodrum’da bir araya geldi. Bu özel tatilde aileye İdo’nun yeni sevgilisi de eşlik etti.
AİLEYE GİRDİ
Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna, önceki gün Gündoğan’daki bir beachteydi. Çiftin sürpriz bir de misafiri vardı. Oğulları İdo’ya bu tatilde yeni kız arkadaşı eşlik etti. İdo Tatlıses, beach’te sevgilisini anne-babasıyla tanıştırdı.
ÖPMEYE DOYAMADI
Ünlü türkücü ile Derya Tuna gün boyu gölgede oturmayı tercih ederken, İdo ile sevgilisi iskeleye geçti. Genç kızı omuzundan öpen, onlarca kare fotoğrafını çeken İdo, o sırada görüntülendiklerinden ise habersizdi.
YILLAR SONRA İLK TATİL
İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık beraberlikten sonra yolunun ayrıldığı Derya Tuna, çok uzun aradan sonra ilk kez birlikte tatile çıktı. İkili, Bodrum’da yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Bu özel tatilde onlara oğulları İdo ile yeni kız arkadaşı da eşlik ediyor.