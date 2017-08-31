2 | 13

Başrollerini Oktay Kaynarca ile paylaştığı diziden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen Alakurt, resmi Instagram sayfasında şu açıklamayı yaptı: "Adanalı fanlarına duyuru!sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir."