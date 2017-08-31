Deniz Çakır'ın hayvan sevgisi

Deniz Çakır, önceki akşam Arnavutköy’deydi. Bir kafede iki arkadaşıyla buluşan oyuncu, koyu bir sohbete dalmışken masalarının yanına bir sokak köpeği geldi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Çakır köpeği sevip masadaki yiyeceklerden verdi. Yaklaşık 1 saat mekânda kalan oyuncu, çevirdiği taksiyle evine gitti.