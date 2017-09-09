Wilma Elles isyan etti, Wilma Elles'in sosyal medya isyanı

Wilma Elles, sosyal medya kullanımına sosyal medyadan isyan etti. HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu Instagram’da, bozuk Türkçe’siyle, “Başkaları beğensin, ‘like’ diye hayatımı değiştirmem. Bu Instagram hapishane gibi bir şey oldu. Hep kendi selfie’lerimizi paylaşmak zorundayız sanki. Bu kadar bencillik, egomanyaklık. Resmen sirk” yazdı.

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