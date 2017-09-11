Gökhan Keser 30'uncu yaşını sevgilisiyle kutladı

Şarkıcı Gökhan Keser, 30’uncu yaşını sevgilisiyle baş başa kutladı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, oyuncu sevgilisi Rüveyda Öksüz’le Etiler’deki bir restorana giden ünlü şarkıcının hediyesi daha önceden beğendiği bir ayakkabı oldu.

Mekân çıkışı habercilere poz veren çiftten Keser, “30 yaşıma sevgilimle baş başa girdik. Güzel bir gün oldu” dedi.

Gökhan Keser