Selçuk Yöntem'in aile saadeti

Selçuk Yöntem, önceki akşam eşi Cihan Yöntem ve kızı Iraz Yöntem’le birlikte Cihangir'de bir balık restoranındaydı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, birlikte yemek yiyen usta oyuncu ve ailesi, çıkışta gazetecilerin ricasını kırmayarak objektiflere poz verdi.

Selçuk Yöntem