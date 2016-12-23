Otoparkta defile

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Eda Taşpınar, Ceylan Çapa, Aslışah Alkoçlar, Lal Denizli, Gökçe Bahadır ve Keremcem gibi ünlü isimlerin de katıldığı defilede 40 model ShePastAway grubunun canlı performansı eşliğinde tasarımları sergiledi.