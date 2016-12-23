Otoparkta defile

HABERTÜRK MAGAZİN
MODA dünyasının tanınmış isimleri Raisa ve Vanessa Sason kardeşler, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi’nin otoparkında kurulan podyumda özel bir defile gerçekleştirdi.
Eda Taşpınar, Ceylan Çapa, Aslışah Alkoçlar, Lal Denizli, Gökçe Bahadır ve Keremcem gibi ünlü isimlerin de katıldığı defilede 40 model ShePastAway grubunun canlı performansı eşliğinde tasarımları sergiledi.
Defileye yalnız katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, Raisa ve Vanessa’nın tarzını çok beğendiğini belirtirken, geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatıyla ilgili bilgi verdi: