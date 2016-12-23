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H. BUNU KONUŞUYOR

Otoparkta defile

23 Aralık 2016 Cuma, 06:53:10

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    HABERTÜRK MAGAZİN

    MODA dünyasının tanınmış isimleri Raisa ve Vanessa Sason kardeşler, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi’nin otoparkında kurulan podyumda özel bir defile gerçekleştirdi. 

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     Eda Taşpınar, Ceylan Çapa, Aslışah Alkoçlar, Lal Denizli, Gökçe Bahadır ve Keremcem gibi ünlü isimlerin de katıldığı defilede 40 model ShePastAway grubunun canlı performansı eşliğinde tasarımları sergiledi. 

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    Defileye yalnız katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, Raisa ve Vanessa’nın tarzını çok beğendiğini belirtirken, geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatıyla ilgili bilgi verdi:

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