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"BİRBİRİNİ ÇOK SEVEN İKİ ARKADAŞIZ HEPSİ BU"

‘Güneşin Kızları’nı izleyenler dizide canlandırdığınız Güneş ve Haluk karakterleri gibi sizin de aşk yaşamanızı çok istediler hatta buna inananlar da oldu. Açıklık getirsenize şu konuya, var mı aranızda bir şey?

Evrim Alasya: Herkes “Var”ı duymak için uğraşıyor ama yok. Olsa niye saklayalım? Ben bir adamı seviyor ve onunla ilişki yaşıyor olsam bunu saklamam. Emre Kınay: Yanlış anlaşılmasın, beni seviyor tabii. (Kahkahalar) E.A.: Tabii ki de Emre’yi çok seviyorum. Biz iş hayatında da sosyal hayatımızda da birbirini çok seven iki arkadaşız, hepsi bu. Bunu kimsenin aklı almıyor herhalde.