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H. BUNU KONUŞUYOR

Emre Kınay ve Evrim Alasya'dan samimi açıklamalar

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:10:11

Duru Tiyatro’nun şehir insanının yalnızlığını bir kadınla bir erkeğin hikâyesi üzerinden anlatan ‘İki Bekâr’ adlı oyununda birlikte rol alan Evrim Alasya ve Emre Kınay ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik

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    RÖPORTAJ: Ece SARUHAN FOTOĞRAFLAR: ERDEM ŞAHİN 

    Emre Kınay tarafından kurulan Duru Tiyatro, 10’uncu yaşı şerefine seyirciyle buluşturduğu ‘Veronalı İki Centilmen’den sonra bir yeni oyun daha sahneye koydu. Sam Bobrick’in yazdığı, Emre Kınay’ın yönetip Evrim Alasya’yla birlikte rol aldığı ‘İki Bekâr’ geçtiğimiz günlerde prömiyer yaptı.

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    Kınay ve Alasya, Durucazzz Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde Serdar Aslan’ın imzasını taşıyan birbirinden güzel şarkılar seslendiriyor oyunda. Oyun, ilişki yaşamaktan korktuğu için kadınlardan kaçan Jack adlı bir adamla, birine ihtiyacı olduğu için onu adım adım takip eden Shanette adında bir kadının hikâyesini anlatıyor. Oyunun içindeki kaçan-kovalayan sarmalı da, bu 2 şehirli insanın yalnızlığı, davranışları ve söylemleri de o kadar tanıdık ki herkesin kendinden izler bulacağı bir hikâye bu. Şehir hayatının koşuşturmacasının içinde aşkı, sevmeyi, sevmek ve sevilmek için birbirimize izin vermeyi, emek vermeyi, paylaşmayı, bir olmayı ve “Biz” diyebilmeyi ne denli unuttuğumuzla gülerek yüzleşmemizi sağlayan bir komedi.

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    Alasya ve Kınay, 2017’den sağlık ve huzur diliyor. İkili “Huzur olursa barış da olacaktır” diyor. Ben de “Umarım 2017 yukarıda unuttuğumuzdan bahsettiğim duyguları canlandırır. Hem özel ilişkilerimizde hem de toplum olarak bir olmayı, ‘Biz’ demeyi becerebiliriz” diye ekliyor ve sizi keyifli sohbetimizle baş başa bırakıyorum...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    uzun zamandır okuduğum en iyi röportajdı. oyunu izlemeyi çok isterim, tebrik ederim...
  • Misafir 5 saat önce
    Ne güzel uyumları varmış,keşke olsaymış ne diyelim
  • vaktiseyir 6 saat önce
    bence bu ikili evlenmeli :) çok yakışıyorlar ve uyumlular
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