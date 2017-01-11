H. BUNU KONUŞUYOR
Aslıhan'dan Arda'ya barış mesajı
11 Ocak 2017 Çarşamba, 04:35:52 | Güncelleme: 05:11:08
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Aslıhan’dan Arda’ya barış mesajı! Önceki gün Instastory’de kız kardeşi Dilahan ile canlı yayın yapan Aslıhan Doğan, milli futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa’ya selam gönderdi
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‘EV ORTAMI UYMADI’ DEMİŞTİ
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.
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Ayrılığa milli futbolcunun İspanya’da olması ve oradaki ev ortamının kendisine uymamasını gerekçe gösteren sosyetik güzelden sürpriz bir hamle geldi.
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Doğan, kız kardeşi Dilahan ile önceki akşam Instastory’de canlı yayın yapıp takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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TURAN’LA BARIŞMAK İSTİYOR
Doğan, 1 saatlik yayında Turan’la ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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“Yenge” yorumları karşısında utandığı görülen sosyetik güzel, selam isteklerini görmezden geldi.
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Yıldız futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa’dan yayına bağlanan takipçisinin selam isteğini ise geri çevirmeyen Doğan’ın “Bayrampaşa’ya selam” sözü, barışmak istediği şeklinde yorumlandı.
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