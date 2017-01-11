H. BUNU KONUŞUYOR HABERLERİ
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

Aslıhan'dan Arda'ya barış mesajı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 04:35:52

  • 1
    1 | 19

    Aslıhan’dan Arda’ya barış mesajı! Önceki gün Instastory’de kız kardeşi Dilahan ile canlı yayın yapan Aslıhan Doğan, milli futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa’ya selam gönderdi

  • 2
    2 | 19

    ‘EV ORTAMI UYMADI’ DEMİŞTİ

    Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

  • 3
    3 | 19

     Ayrılığa milli futbolcunun İspanya’da olması ve oradaki ev ortamının kendisine uymamasını gerekçe gösteren sosyetik güzelden sürpriz bir hamle geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300