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H. BUNU KONUŞUYOR

Deniz Seki: Artık söylenecek söz kalmadı

20 Ocak 2017 Cuma, 05:54:19

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    6 yıl 3 aylık hapis cezasını Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde çeken şarkıcı Deniz Seki, uzun süren sessizliğini bozdu. 

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    Önceki gün Çamlıbel Medya Grubu Genel Müdürü Veysel Çamlıbel öncülüğünde mahkûmlara moral vermek amacıyla Rojin’in düzenlediği konser sonrası kapalı görüşte konuşan Seki,

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     “Yeni yıldan tek beklentim barış ve huzur. Kanın akmadığı, şehitlerin olmadığı bir yıl arzuluyorum” dedi. 

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