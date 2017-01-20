H. BUNU KONUŞUYOR
Deniz Seki: Artık söylenecek söz kalmadı
20 Ocak 2017 Cuma, 05:54:19 | Güncelleme: 05:59:11
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6 yıl 3 aylık hapis cezasını Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde çeken şarkıcı Deniz Seki, uzun süren sessizliğini bozdu.
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Önceki gün Çamlıbel Medya Grubu Genel Müdürü Veysel Çamlıbel öncülüğünde mahkûmlara moral vermek amacıyla Rojin’in düzenlediği konser sonrası kapalı görüşte konuşan Seki,
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“Yeni yıldan tek beklentim barış ve huzur. Kanın akmadığı, şehitlerin olmadığı bir yıl arzuluyorum” dedi.
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Kişisel beklentilerini de ifade eden şarkıcı, “Artık kendi adıma söylenecek söz kalmadı.
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Sadece çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Burada ülkem için sürekli dua ediyorum” şeklinde konuştu.
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Seki ayrıca “Halk eğitim merkezine gide gele gitar çalmayı öğrendim.
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Bu tür konserlerin düzenlenmesi beni çok mutlu ediyor. Bu çok olumlu bir gelişme” dedi.
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