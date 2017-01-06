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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

04 Kasım 2014 Salı, 11:09:50

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    1 | 118

    Hülya Avşar

  • 2
    2 | 118

    Hülya Avşar

  • 3
    3 | 118

    Merve Boluğur

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300
YORUMLAR 377
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 11:29
    ayy hülya avşarr lütfen birdaha böyle bir hata yapma.. makyajsız adım atmaa
  • Misafir 12 Aralık 2016 Pazartesi 00:49
    en guzeli ebru gundes makyajsiz
  • Misafir 12 Kasım 2016 Cumartesi 15:57
    tuğba büyüküstün harika
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 09:55
    beren, hande ve serenayda makyajsız çok güzeller
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 05:54
    evet tuğba büyüküstün makyaj yapmasın bence güzeliğini kapatıyor.!!
  • Misafir 24 Ekim 2016 Pazartesi 09:46
    seda, tülin, merve gerisi iğrenç
  • Misafir 19 Ekim 2016 Çarşamba 12:15
    en doğrusunu demet akalın söylemiş
  • Misafir 17 Ekim 2016 Pazartesi 13:43
    nurgül yeşilçay makyajsız kız meslek lisesi dikiş-nakış bölümü öğrencisi gibi çıkmış.
  • Misafir 09 Ekim 2016 Pazar 15:48
    bülent ersoy makyajsız bir ayrı güzel
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