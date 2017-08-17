MAGAZİN

Ünlülerin çocukları

28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51

  • 1 Ünlülerin çocukları
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    Eski manken Emine Ün, 2009 yılında boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile yaz başından beri Bodrum'da...

  • 2 Ünlülerin çocukları
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    Hürriyet'in haberine göre; Anne-kız önceki gün Demet Akalın'ın sahne aldığı plaj partisine katıldı.

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    13 yaşındaki Duru'nun annesine olan benzerliği ve şimdiden boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı.

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    Sibel Can ve oğlu Emir

  • 5 Ünlülerin çocukları
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    Sibel Can ve oğlu Emir

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 20
  • Misafir 3 saat önce
    Avam Emine Ün , Emre sana çok fazlaydı...
  • Misafir 5 saat önce
    hahhaahhah ne kadar güzel olursan ol ne kadar yakışıklı olursan ol çılgın ol vs vs ama seni monoton bir hayattan kurtarmaz ünlü ünsüz aynı evlenince
  • Misafir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:58
    Masum yavrular
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