MAGAZİN
Ünlülerin kardeşleri
15 Ağustos 2016 Pazartesi, 17:52:03 | Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:37:41
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2
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38
Tolga Sarıtaş ve kardeşi Gencay Sarıtaş
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3
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Yasemin Özilhan ve kardeşi Tamer Ergene
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6
6
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38
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
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7
7
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38
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
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8
8
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38
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
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10
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38
Kerimcan Durmaz ve ablası
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11
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38
Kerimcan Durmaz ve ablası
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Kerimcan Durmaz ve ablası
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Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu
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Mustafa Ceceli ve kardeşi Sinan Ceceli
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Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur
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Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aşk Laftan Anlamaz'ın başrol oyuncularından olan Hande Erçel'in kardeşi oyuncu oluyor.
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Moda-Tekstil Tasarımı mezunu olan Gamze Erçel, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayarak kamera karşısına geçecek.
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Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Can Urgancıoğlu.
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Murat Boz ve abisi Ali Boz
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Fahriye Evcen ve kardeşi Ayşen Evcen.
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Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş’in kız kardeşinin fotoğrafıysa Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkmıştı.
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İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş
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Yolanthe Cabau'nun ablası Rebecca Cabau
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Çağla Şıkel'in kardeşi Berna Şıkel
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Sharon Stone ile kız kardeşi Kelly Stone