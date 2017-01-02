Şaşırtan akrabalıklar

12 Ekim 2016 Çarşamba, 13:07:42 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:08:11
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Yeşilçam'ın 'kötü adam' karakterlerinin vazgeçilmez ismi olan oyuncu Hayati Hamzaoğlu 2000 yılında, 67 yaşında vefat etti.
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200’e yakın filmde rol alan Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi gibi oyuncu.
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O isim ise pek çok dizide rol alan Deniz Hamzaoğlu...
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Deniz Hamzaoğlu da babasının izinden giderek oyuncu olmuş.
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Bir dönem Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ekrem Dümer'in oğlu bakın kim çıktı...
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Usta sanatçının oğlu bir dönemin ünlü oyuncularından Yalçın Dümer..
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Ünlü oyuncu Hülya Gülşen Irmak'ın kızı da kendisi gibi oyuncu...
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Irmak'ın kızı Naz Çağla şu sıralar bir dizide rol alıyor.
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Ünlü tiyatrocu Ercan Yazgan'ı tanımayan yok.
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1986 yılında Bizimkiler dizisindeki 'Kapıcı Cafer' tiplemesiyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncunun kızı da önemli bir oyuncu.
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O isim gençlik dizileriyle tanınan Billur Yazgan...
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Hababam Sınıfı'nın okul müdürü rolündeki Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü bir isim.
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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Atilla Arcan'ın gerçek soyadı Gürses'tir. Bir çok sanatçı gibi sahne ismi olarak kullanmış...
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Kaan Tangöze ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kıvılcım Ural’ın babası da kendisi gibi ünlü çıktı.
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Kıvılcım Ural'ın babası Fikret Ural, 60’lı yılların ünlü müzik grubu Mavi Işıklar’ın gitaristi çıktı. Türkiye’nin ilk rock gruplarından Mavi Işıklar’ın gitaristi Fikret Ural, kızının bu yıl çıkacak albümüne destek verecek.
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Ailesi Giritli olan Kıvılcım Ural, “Girit’ten gelme müzik bağlarımız güçlü. Çocukluğum babamın müziğini dinlemekle geçti” dedi.
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Kıvılcım Ural'ın babası Fikret Ural.
(Hürriyet)
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Yeşilçam'ın "sarhoş" karakterlerinden olan Marmara Kazım'ın az bilinen bir özelliği ortaya çıktı.
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Usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş.
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O oyuncu da Tardu Flordun...
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Ekranların sevilen yüzü Ceyda Düvenci'nin babası da oyuncuymuş...
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Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci bir çok tiyatro oyunu ve dizi de yer almış.
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Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Bizans Prensi Adonis’i peşinden koşturan Ayçörek karakterini canlandırdığı Bizans Oyunları filmi için çırılçıplak soyunup şelalede yıkanmıştı.
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Türkay'ın, çekimleri için saatlerce suda kaldığı o sahneler çok konuşulmuştu.
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Ünlü oyuncu bir dönem ekrana damga vuran hosteslerden biri olan Çağrı Katre Türkay'ın kardeşiymiş...
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Çağrı Katre Türkay, önce Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Ya Şundadır Ya Bunda' adlı yarışmayla tanınmıştı.
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Daha sonrasında da Passaparola yarışmasında hosteslik yaptıktan sonra çeşitli televizyonlarda sunuculuk yaptı.
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Genç oyuncu Berk Atan ünlü futbolcunun akrabası çıktı.
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Atan, bir dönem Beşiktaş forması giyen Çağdaş Atan'ın kuzeniymiş...
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Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay'ın kuzeni de oyuncuymuş...
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Zac Efron’a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağçı’nın, Akalay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.
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Berrak Tüzünataç, Hicri takvime göre 1320 doğumlu olan Yalova Eski Belediye Başkanı olan büyük dedesi Safa Tüzünataç'la enteresan karşılaşmasını sosyal medyadan paylaştı.
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Arkadaşının sahaflarda bulduğu kitapta dedesiyle ilgili bilgiye rastlayan oyuncu, 'The büyük dede, nerede karşıma çıkacağı belli olmaz. Arkadaşımın sahafta bulduğu kitaptan selam gönderdi bana bu sefer de' yazdı.
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Gonca Vuslateri, 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken uğradığı suikastte hayatını kaybeden Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Vuslateri, yazdığı mesajla bilinmeyen bir bağı açıkladı..
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Vuslateri mesajında "amcam" kelimesini geçirdi. Bunun üzerine, Gaffar Okkan’ın, Gonca Vuslateri ’nin dedesinin halasının oğlu olduğu öğrenildi.
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Bir sigorta reklamında oynayan reklam yıldızı bakın kimin kuzeni...
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Şadi Tatlıtuğ yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni.