MAGAZİN
Model grubu dağıldı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:32:06 | Güncelleme: 11:10:04
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2005 yılında kurulan ve 2008'de isim değişikliğine giderek müzik yolculuğuna devam eden Model grubu dağıldı.
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Haberi grubun solisti Fatma Turgut, Instagram sayfasından duyurdu.
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Turgut takipçileri ile şu notu paylaştı:
"'Bekle' deyip gittiler. Ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar"
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Turgut'un bu sözlerinden sonra Model resmi Twitter sayfasından, "Fatma gruptan ayrıldı. MODEL bitmedi. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bakıcaz." açıklamasını yaptı.
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EYLÜL AYINDA YALANLAMIŞLARDI
Geçtiğimiz eylül ayında da grup üyelerinin yollarını ayırdığına dair haberler çıkmış, Fatma Turgut Twitter açıklaması ile iddiaları yalanlamıştı.
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