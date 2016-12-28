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Model grubu dağıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:32:06

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    2005 yılında kurulan ve 2008'de isim değişikliğine giderek müzik yolculuğuna devam eden Model grubu dağıldı.

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    Haberi grubun solisti Fatma Turgut, Instagram sayfasından duyurdu.

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    Turgut takipçileri ile şu notu paylaştı:

    "'Bekle' deyip gittiler. Ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar"

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