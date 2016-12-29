Şükran Ovalı: "Beni sevmesini sevdim"

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Sadece en yakın arkadaşlarının ki sayıları 20 bile değil- davetli olduğu nikâhtan sonra aynı gece bir eğlence düzenleyecek, 3 Ocak’ta da İstanbul’a dönecekler. Sonra burada daha çok kişinin katılacağı bir düğün partisi verecekler.