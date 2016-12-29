Şükran Ovalı: "Beni sevmesini sevdim"

29 Aralık 2016 Perşembe, 06:14:27 | Güncelleme: 11:41:49
İpek Durkal yazdı...
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Şükran Ovalı ile Caner Erkin’i gördükçe “Aşk hâlâ var” diyorum. Birileri için bir yerlerde ama hâlâ var...
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Şükran Ovalı’yı aylarca aşkının gerçekliğine ikna etmeye çalıştı Caner Erkin. Sabırla, ilgiyle, işi yüzsüzlüğe vardırmadan, ‘Aman bu olmazsa başkası olur nasılsa’ diye boşvermeden...
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Ovalı, yakın arkadaşlarına Caner Erkin’e direnip direnip de sonunda nasıl âşık olduğunu anlatırken, hep, “Beni sevmesini sevdim” dedi.
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ANNE ÖĞÜDÜ
Anneler de kızlarına “Seni seveni sev kızım” diye öğütler.
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Seven emek verir çünkü ve emek veren de kıymet bilir; tıpkı Caner Erkin gibi. Çift, 31 Aralık’ta İtalya’ya gidecek. Yeni yılı burada birlikte karşılayıp 2 Ocak’ta Roma’da nikâh masasına oturacak.
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Sadece en yakın arkadaşlarının ki sayıları 20 bile değil- davetli olduğu nikâhtan sonra aynı gece bir eğlence düzenleyecek, 3 Ocak’ta da İstanbul’a dönecekler. Sonra burada daha çok kişinin katılacağı bir düğün partisi verecekler.
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Şükran Ovalı’nın en yakın arkadaşı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun dışında, Büşra Pekin de bu minik törenin davetlileri arasında.
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Her şey son derece mütevazı... Sevgi büyük, aşk gerçek olunca, gösteriş yapmıyor, başka şeyleri büyütmeye kalkmıyor insanlar...