MAGAZİN HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Şükran Ovalı: "Beni sevmesini sevdim"

29 Aralık 2016 Perşembe, 06:14:27

İpek Durkal yazdı...

  • 1
    1 | 23

    Şükran Ovalı ile Caner Erkin’i gördükçe “Aşk hâlâ var” diyorum. Birileri için bir yerlerde ama hâlâ var... 

  • 2
    2 | 23

    Şükran Ovalı’yı aylarca aşkının gerçekliğine ikna etmeye çalıştı Caner Erkin. Sabırla, ilgiyle, işi yüzsüzlüğe vardırmadan, ‘Aman bu olmazsa başkası olur nasılsa’ diye boşvermeden...

  • 3
    3 | 23

    Ovalı, yakın arkadaşlarına Caner Erkin’e direnip direnip de sonunda nasıl âşık olduğunu anlatırken, hep, “Beni sevmesini sevdim” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 51 dakika önce
    canerle dalga geçmiş
  • Misafir 4 saat önce
    maaşallah nazar değmesin.
Kalan karakter : 300