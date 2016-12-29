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Aslıhan Doğan: "Arda'nın ev ortamı bana uymadı"

29 Aralık 2016 Perşembe, 06:49:38

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    Bu sözler polemik yaratır! Aslıhan Doğan, Arda Turan’la ayrılmasına gerekçe gösterilen iki güzel hakkında konuştu: 

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    Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil.

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    ‘İLİŞKİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKALARI YOK’

    Arda Turan’ın “Şu an yalnızım” açıklaması sonrası Aslıhan Doğan da sessizliğini bozdu. 

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