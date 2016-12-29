MAGAZİN
Aslıhan Doğan: "Arda'nın ev ortamı bana uymadı"
29 Aralık 2016 Perşembe, 06:49:38 | Güncelleme: 11:29:44
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Bu sözler polemik yaratır! Aslıhan Doğan, Arda Turan’la ayrılmasına gerekçe gösterilen iki güzel hakkında konuştu:
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Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil.
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‘İLİŞKİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKALARI YOK’
Arda Turan’ın “Şu an yalnızım” açıklaması sonrası Aslıhan Doğan da sessizliğini bozdu.
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Cihangir Hazine’de kız kardeşi Dilahan’ın doğum gününü kutlayan Doğan, çıkışta ayrılığa Turan’ın adının birlikte anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’ın neden olduğu iddialarına sert çıktı:
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“İlişkimizin bitmesiyle yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil.”
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‘İSPANYA ORTAMI BANA UYMADI’
Milli yıldızla 10 yıldır tanıştıklarını, arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğünü belirten Doğan, “Biz birbirimizi gerçekten seviyorduk.
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Fakat Arda’nın İspanya’daki ev ortamı bana uymadı. Biz de ilişkimize zor da olsa son verdik” dedi.
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Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ve mekânı terk ettiği haberlerine ise “Ben Arda’dan önce oradaydım. Mekânı kendisi terk etti, ben değil” sözleriyle sitem etti.
Nuri ALTUNTAŞ / GAZETE HABERTÜRK
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