Aslıhan Doğan: "Arda'nın ev ortamı bana uymadı"

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Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ve mekânı terk ettiği haberlerine ise “Ben Arda’dan önce oradaydım. Mekânı kendisi terk etti, ben değil” sözleriyle sitem etti.

Nuri ALTUNTAŞ / GAZETE HABERTÜRK