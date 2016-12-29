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100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık,bırakın. Bu yazılanları ingilizceye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum.