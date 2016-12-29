29 Aralık 2016 Perşembe, 09:34:56 | Güncelleme: 09:48:09
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Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, hakkında yapılan 'Murat'ı leğende taşıdılar' haberlerine ateş püskürdü.
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Geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Murat yıldırım, altına şu notu düştü:
"Üstünde oturduğum şeyin adı "Tefour",leğen değil saygısızlar.Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını,aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar.
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Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan.Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller.
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Söylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyosunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler.
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İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor.Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi sokaydım,doğrular yanlış yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik.
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100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık,bırakın. Bu yazılanları ingilizceye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum.
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Aydın görünümlü kara cahiller. Eşimi davullu zurnalı karşıladığımı da gördüğünüz halde...Düğünün yarısının Türk usulü olduğunu gördüğünüz halde...
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Mevlanın cümlelerini sadece twitter da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."