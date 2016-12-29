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Murat Yıldırım'dan sert sözler

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:34:56

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    Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, hakkında yapılan 'Murat'ı leğende taşıdılar' haberlerine ateş püskürdü.

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    Geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Murat yıldırım, altına şu notu düştü:

    "Üstünde oturduğum şeyin adı "Tefour",leğen değil saygısızlar.Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını,aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar.

     

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    Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan.Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 saat önce
    Helal olsun valla ne güzel yapıştırmış sözleri. çekemeyenler çatlasın:)
  • Misafir 10 saat önce
    adam çok haklı bizim ...
  • Misafir 11 saat önce
    çekemeyenler kötü yorumlamış.. Adam mutlu size ne yani.. Mutlulukları daim olsun demek düşer bizlere..
  • Misafir 11 saat önce
    insanların tercihlerine saygı duyun kendi tercihi
  • Misafir 11 saat önce
    ISIMLER KU LTURDEN KULTURE FARKLILIK GOSTEREBILIR BELKI AMA BILDIGIN LEGEN ISTE:)))
  • Misafir 12 saat önce
    mutluluklar dilerim. mutluluğunuz başkalarınınkı gibi göstermelik değil gerçek ve sonsuz olsun inşallah.
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