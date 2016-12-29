Şahan Gökbakar'dan Van'daki çocuklara yeni yıl hediyesi

Instagram sayfasından yeni yıl mesajı yayınlayan Gökbakar, "Yeni yıla saylı günler kala herkes birbirine hediye alıp vermeye başladı. Ben de arkadaşlarıma, eşime, evladıma hediyelerini aldım. Fakat bu sene Van'da yaşayan 1000 çocuğumuza hediye yollamak istedim. Soğuk kış günelrinde giymeleri için onlara bu paltoları yoluyorum. Malum soğuk br memleket. Giydikçe Şahan abilerini hatırlasınlar, yeni yılları güzel geçsin. Ülkemizin de yeni yılı güzel geçsin inşallah. 2017 tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum, yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

"1000 kardeşime Şahan abilerinden..."

Ünlü komedyen, güzel haberi Instagram sayfasından yayınlandığı, "1000 kardeşime Şahan abilerinden... Çocuklar hediyelerinizi, değerli dostum Van Emniyet Müdürü Suat Ekici abinize yolluyorum. O sizlere iletecek.. Hepinize iyi yillaaaar..." notuyla duyurdu.