MAGAZİN HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Seçkin Piriler'den Kıvılcım Ural'ı çıldırtacak sözler

30 Aralık 2016 Cuma, 07:29:18

Seçil Pirliler: "Doğum günümü ilk Kaan kutladı"

  • 1
    1 | 16

    Seçkin Piriler, 36’ncı yaşını Cihangir’deki Hazine’de kutladı.

  • 2
    2 | 16

    Gecede ünlü modele yakın arkadaşı Meral Kaplan eşlik etti.

  • 3
    3 | 16

    Piriler, kendisini Kıvılcım Ural’la aldattığı için boşandığı eski eşi Kaan Tangöze’nin yaş günü sürprizi yaptığını açıkladı:

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300