MAGAZİN
Seçkin Piriler'den Kıvılcım Ural'ı çıldırtacak sözler
30 Aralık 2016 Cuma, 07:29:18 | Güncelleme: 10:10:16
Seçil Pirliler: "Doğum günümü ilk Kaan kutladı"
-
1
1
|
16
Seçkin Piriler, 36’ncı yaşını Cihangir’deki Hazine’de kutladı.
-
2
2
|
16
Gecede ünlü modele yakın arkadaşı Meral Kaplan eşlik etti.
-
3
3
|
16
Piriler, kendisini Kıvılcım Ural’la aldattığı için boşandığı eski eşi Kaan Tangöze’nin yaş günü sürprizi yaptığını açıkladı:
-
4
4
|
16
“Doğum günümü ilk Kaan kutladı. Çocuklarımızla evde bana pasta alıp sürpriz yapmış. Bana çok sevdiğim şeyleri almış, tekrar teşekkür ederim.”
-
5
5
|
16
Objektiflere Kaplan’la birlikte poz veren Piriler, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Aşka açığım, sonuçta 1.5 yıl oldu” dedi.
Nuri ALTUNTAŞ / GAZETE HABERTÜRK
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16