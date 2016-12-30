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Rihanna'nın morali bozuk

30 Aralık 2016 Cuma, 12:46:24

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    Noel tatilini ülkesi Barbados’ta geçiren ünlü şarkıcı Rihanna, önceki akşam ailesiyle akşam yemeğinde buluştu.

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    Eski sevgilisi rap’çi Drake’in Jennifer Lopez’le ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Instagram’da Lopez’i takip etmeyi bırakan Rihanna’nın keyifsiz olduğu görüldü.

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    Rihanna’nın yakın çevresinden kaynaklara göre Drake ve Lopez’in ilişkisinden son derece rahatsız olan 28 yaşındaki yıldız, arkadaşı olarak gördüğü ve birçok etkinlikte bir araya geldiği Lopez’in kendisine ihanet ettiği görüşünde.

    HT MAGAZİN

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