Rihanna'nın morali bozuk

3 | 11

Rihanna’nın yakın çevresinden kaynaklara göre Drake ve Lopez’in ilişkisinden son derece rahatsız olan 28 yaşındaki yıldız, arkadaşı olarak gördüğü ve birçok etkinlikte bir araya geldiği Lopez’in kendisine ihanet ettiği görüşünde.

HT MAGAZİN