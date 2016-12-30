Genç çift, önceki gün Endonezya'ya gitmek üzere geldikleri Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Eser Yenenler, havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Takvim'in haberine göre; Yenenler, "Soğuktan kaçıp Bali'ye gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak" dedi.



Dila Tarkan ise havalimanında konuşmak yerine Bali'ye gider gitmez tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı tercih etti. Güzel model ile Yenenler'in egzotik adada çektirdikleri fotoğrafları herkesi kıskandırdı.

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