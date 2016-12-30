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Eser Yenenler
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Eser Yenenler: Soğuktan kaçıyoruz

Sempatik yıldız Eser Yenenler ve model sevgilisi Dila Tarkan, İstanbul karın etkisi altına girmişken şimdilerde yaklaşık 30 derece olan Bali'ye gitti

30 Aralık 2016 Cuma, 16:43:15 Güncelleme: 16:47:29

Genç çift, önceki gün Endonezya'ya gitmek üzere geldikleri Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Eser Yenenler, havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Takvim'in haberine göre; Yenenler, "Soğuktan kaçıp Bali'ye gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak" dedi.

Dila Tarkan ise havalimanında konuşmak yerine Bali'ye gider gitmez tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı tercih etti. Güzel model ile Yenenler'in egzotik adada çektirdikleri fotoğrafları herkesi kıskandırdı.

 

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