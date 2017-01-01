2017'de ünlüleri neler bekliyor?

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"BİR REKLAM FİLMİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Ebru Gündeş, çok şanslı bir yıla giriyor. Medyada, aile ilişkilerinde, yakın çevre alanlarında ve işlerinde büyük gelişmeler görülebilir. Mart ve nisan ayında aile hayatında bazı zorlanmalara açık olsa da işleri yoluna girecek. Şubat sonunda önemli bir reklam filmi görüşmesi gündeme gelebilir. Parasal konulara ocak ayının sonunda dikkat etmeli. 21 Ağustos’taki tutulma önemli bir işi ya da mahkeme sonucunu karşısına getirebilir.