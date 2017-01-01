2017'de ünlüleri neler bekliyor?

01 Ocak 2017 Pazar, 12:03:06 | Güncelleme: 12:18:16
Hande Kazanova ünlülerin 2017 burç haritasını çıkardı
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TÜM insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dilediğimiz 2017 yılı start aldı. Peki yeni yıl, ünlüler için nelere gebe?
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HT Magazin Astroloji Yazarı Hande Kazanova, doğum tarihlerinden hareketle 2017 yılında Türkiye’nin birbirinden ünlü isimlerini nelerin beklediğini yazdı...
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"ÇAĞATAY'IN YILDIZI İYİCE PARLAYACAK"
Çağatay Ulusoy, çok zorlandığı bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl yıldızı iyice parlayacak, özellikle yılın ikinci yarısında şans ondan yana. Bazı girişimlerinde yanıltıcı etkilere dikkat etmeli. Erkek figürleriyle iş konlarında hayal kırıklıkları oluşabilir. Şu sıralar özel hayatında zorlanıyor. Mart ve nisan aylarında kafa karışıklıkları konusunda dikkatli olması gerekiyor.
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"TARKAN ÇOK İYİ PARA KAZANACAK"
Bu sene kesinlikle Tarkan’ın yılı olacak. Çok şanslı, kariyerinde çok güzel ilerlemeler var. İyi para kazanacak, hayat onu destekliyor. Eşi Pınar Hanım’la çocuk yapmak istiyorlarsa yılın ikinci yarısı, özellikle de ekim ayından sonraki dönem onları destekliyor.
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"BENSU İÇİN HAREKETLİ BİR YIL OLACAK"
2017, Bensu Soral için hareketli bir yıl olacak. Şu aralar farklı konular daha fazla ilgisini çekiyor. Sıkılganlıkları yüksek olabilir. Ocak sonundan 12 Şubat’a kadar girişimlerine dikkat etmeli, bazı engeller oluşabilir.
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"YIL SONUNDA ÇOCUK İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR"
Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinde önemli sorumluluklar üstlenebilir. Sağlığına dikkat etmeli çünkü tüm tutulmalar sağlık ve iş alanlarında gerçekleşiyor. İş yaptığı arkadaşlarıyla ilişkilerinde de dikkatli olmalı. Eşi Sinem Kobal’la çocuk sahibi olmakla ilgili konular yıl sonunda hareketlenebilir.
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"SİNEM, AİLE HAYATINDA ÇOK MUTLU OLACAK"
Sinem Kobal’ı oldukça etkili bir yıl bekliyor. Girişimci tarafları ön plana çıkabilir. Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla birbirlerini destekleyecekler. Yılın ikinci yarısında aile hayatlarında güzel gelişmeler onları bekliyor. 21 Ağustos’taki Güneş tutulması medya, yabancılarla yapılacak işler ve yeni projeler anlamında Kobal’ı destekliyor.
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"BİR REKLAM FİLMİ GÜNDEME GELEBİLİR"
Ebru Gündeş, çok şanslı bir yıla giriyor. Medyada, aile ilişkilerinde, yakın çevre alanlarında ve işlerinde büyük gelişmeler görülebilir. Mart ve nisan ayında aile hayatında bazı zorlanmalara açık olsa da işleri yoluna girecek. Şubat sonunda önemli bir reklam filmi görüşmesi gündeme gelebilir. Parasal konulara ocak ayının sonunda dikkat etmeli. 21 Ağustos’taki tutulma önemli bir işi ya da mahkeme sonucunu karşısına getirebilir.
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"ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATABİLİR"
Serenay Sarıkaya, bu sene duygusal konularda güzel gelişmeler yaşayabilir. Attığı adımlar onu destekliyor. 21 Ağustos’taki tutulma karşına çok önemli bir projeyi getirebilir.
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"EKİM'DEN SONRA ŞANS HANDE'DEN YANA"
Ocak ayının sonu itibarıyla Hande Erçel kariyerine, iş hayatına ve ailevi konulara dikkat etmeli. Genel anlamda güzel bir yıl geçirecek. Ekim ayından sonra çok şanslı bir döneme giriyor.
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"KIVANÇ PARASAL KONULARDA ŞANSLI"
Satürn dip noktasında hareket etmeye başlıyor. Bu nedenle Kıvanç Tatlıtuğ ailevi konularda önemli sorumluluklar üstlenebilir. Davranışlarını yeniden gözden geçireceği bir sürece girecek. Parasal konularda bu yıl şanslı olacak. Mart ayındaki Venüs gerilemesi evliliğine dikkat çekiyor. Bu süreçte dikkatli olmalı. Daha önceden iş yaptığı bir kadınla yeni bir proje karşısına gelebilir. 7 Ağustos’taki tutulma çocuk alanlarını tetikliyor.
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"KEREM İÇİN FIRSATLI BİR YIL OLACAK"
Kerem Bürsin için oldukça fırsatlı bir yıl olacak. Aile hayatında önemli sınavları olabilir. Yılın ikinci yarısında, özellikle ekim ayından sonra daha fırsatlı ve şanslı bir döneme giriş yapacak.
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"CEM'İN HAYATINA YENİ BİRİ GİREBİLİR"
Cem Yılmaz’ın bu sene sosyal medyadan yana şansı yüksek olabilir. Önemli girişimlerde bulunabilir. Hayatına yeni biri girebilir. Mart ayında medya işlerinde bir kadınla ilişkilerine çok dikkat etmesi gerekecek.
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"HADİSE ÖNEMLİ İŞ FIRSATLARI YAKALAYACAK"
Şubat ayının sonunda Hadise’nin bazı işlerinde durma ya da bitme gibi etkiler devrede olabilir. Hayatında biri varsa bu dönemde dikkat etmeli. Genel anlamda fırsatları yüksek bir yıl geçirecek. 21 Ağustos’taki tutulmada önemli iş fırsatları karşısına gelebilir.
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"ÇEVRESİNDEKİ ERKEK FİGÜRLERİNDEN ETKİLENECEK"
Bu yıl Beren Saat için çok önemli çünkü doğum tarihi üzerinde bir tutulma yaşanacak. Yakın çevresindeki b
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"MERYEM, ARADIĞI MUTLULUĞU BULACAK"
Ruhsal olarak yıprandığı bir dönemi geride bırakacak olan Meryem Uzerli, şanslı bir yıl geçirecek. 21 Ağustos’taki tutulmada çok önemli bir iş teklifi alabilir. Özel hayatındaysa ekim ayından sonra aradığı mutluluğu bulacak.