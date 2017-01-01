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2017'de ünlüleri neler bekliyor?

01 Ocak 2017 Pazar, 12:03:06

Hande Kazanova ünlülerin 2017 burç haritasını çıkardı

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    TÜM insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dilediğimiz 2017 yılı start aldı. Peki yeni yıl, ünlüler için nelere gebe?

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    HT Magazin Astroloji Yazarı Hande Kazanova, doğum tarihlerinden hareketle 2017 yılında Türkiye’nin birbirinden ünlü isimlerini nelerin beklediğini yazdı...

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    "ÇAĞATAY'IN YILDIZI İYİCE PARLAYACAK"

    Çağatay Ulusoy, çok zorlandığı bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl yıldızı iyice parlayacak, özellikle yılın ikinci yarısında şans ondan yana. Bazı girişimlerinde yanıltıcı etkilere dikkat etmeli. Erkek figürleriyle iş konlarında hayal kırıklıkları oluşabilir. Şu sıralar özel hayatında zorlanıyor. Mart ve nisan aylarında kafa karışıklıkları konusunda dikkatli olması gerekiyor.

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