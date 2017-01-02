MAGAZİN
Toochi Kash ve Ash Armand Reina'daki saldırıdan son anda kurtuldu
02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:32:37 | Güncelleme: 10:36:28
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Amerikalı yıldızlar Toochi Kash ve Ash Armand'ın, Reina'daki terör saldırısından son anda kurtuldukları ortaya çıktı.
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Modellik yapan Toochi Kash yeni yılı kutlamak için İstanbul'a geldi. Kash'a Amerika'da yayınlanan realty show “Gigolos”da boy gösteren Ash Armand'a eşlik etti.
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Reina'da eğlenen ikilinin saldırıdan son anda kurtulduğu öğrenildi.
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Reina’dan fotoğrafını paylaşan Kash, o karenin altına “Ölen, öldürülen tüm insanlar için dua ediyorum. Güvendeyim” yazdı. Armand da fotoğrafını “Patlamadan 5 dakika önce çıktık” notuyla paylaştı.
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