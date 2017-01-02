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Toochi Kash ve Ash Armand Reina'daki saldırıdan son anda kurtuldu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:32:37

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    Amerikalı yıldızlar Toochi Kash ve Ash Armand'ın, Reina'daki terör saldırısından son anda kurtuldukları ortaya çıktı.

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    Modellik yapan Toochi Kash yeni yılı kutlamak için İstanbul'a geldi. Kash'a Amerika'da yayınlanan realty show “Gigolos”da boy gösteren Ash Armand'a eşlik etti.

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    Reina'da eğlenen ikilinin saldırıdan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    birisi onları çıkartmış olabilir
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