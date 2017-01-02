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Mesut Akusta, Şafak Özbir
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Mesut Akusta baba oluyor

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile eşi Şafak Özbir çifti bebek bekliyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:05:53 Güncelleme: 13:10:47

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir geçtiğimiz yaz dünyaevine girdi. Ünlü çiftten Özbir, Instagram hesabından bebek beklediklerinin haberini takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım; 

"Yeni yıla girerken... 2016'ya bazı teşekkürlerim var... Yaradan'a çok şükürlerim var..Sevdiğim insanla aile olabilmemi sağladığın için...

13 Ekim'de yani tam doğum günümde anne olacağım müjdesini verdiğin için... Bununla beraber tüm sevdiklerime sağlık verdiğin için... Şimdi tam 16. haftada biraz rahat nefes alabilmişken herkesle paylaşmak istedim. Ama duygularımı paylaşayım dersem sanırım görene kadar yazabilecek kelime bulamıyorum,çok tuhaf bir mucize...

İkimizde; şaşkın bir tebessümle,şükür ve tevekkülle Berfin Cano'nun geliceği günü bekliyoruz... Bundan sonrası içinde tüm dileğim herşeyin sağlıkla huzurla geçmesi,hem sevdiklerim,hem ailem,hem kalbi temiz herkes ve ülkem için"

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